Мигранта будут судить в Петербурге за смертельное избиение знакомого

Причиной ссоры стал отказ потерпевшего возвращать долг.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранца, которому вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как рассказали в надзорном ведомстве 9 октября, в августе фигурант, находясь в состоянии опьянения на Среднерогатской улице, в ходе конфликта избил своего знакомого, нанеся не менее четырех ударов руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался сразу. Причиной ссоры стал отказ потерпевшего возвращать долг.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV