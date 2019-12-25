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Мигранта будут судить в Петербурге за смертельное избиение знакомого
Сегодня, 10:46
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Мигранта будут судить в Петербурге за смертельное избиение знакомого

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Причиной ссоры стал отказ потерпевшего возвращать долг.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранца, которому вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Как рассказали в надзорном ведомстве 9 октября, в августе фигурант, находясь в состоянии опьянения на Среднерогатской улице, в ходе конфликта избил своего знакомого, нанеся не менее четырех ударов руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался сразу. Причиной ссоры стал отказ потерпевшего возвращать долг.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: следователи задержали участников массовой драки у ТЦ в Приморском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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