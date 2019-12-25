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Следователи задержали участников массовой драки у ТЦ в Приморском районе
Сегодня, 9:59
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Следователи задержали участников массовой драки у ТЦ в Приморском районе

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В отдел полиции доставили шестерых подростков в возрасте 14-15 лет.

Следователи задержали участников драки, которая произошла 7 октября около торгового центра в Приморском районе Петербурга. Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Как рассказали в СК РФ, в отдел полиции доставили шестерых подростков в возрасте 14-15 лет. Также среди них оказался 18-летний рецидивист. Хулиганы в ходе конфликта наставляли предмет, похожий на пистолет, в сторону потерпевших. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. 

Были проведены неотложные следственные действия, на допросе юноши признали вину и раскаялись в содеянном. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. 

Ранее на Piter.TV: мужчина избил сотрудника ТРК в Купчино из-за утерянной карты. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: приморский район, хулиганство
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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