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Массовая драка подростков в Приморском районе обернулась уголовным делом
Сегодня, 16:23
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Массовая драка подростков в Приморском районе обернулась уголовным делом

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К моменту прибытия полицейских молодые люди уже скрылись.

По факту массовой драки несовершеннолетних в Приморском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Напомним, инцидент произошел 7 октября в торговом комплексе на Коломяжском проспекте, а затем участники конфликта переместились на улицу. К моменту прибытия полицейских подростки уже скрылись. 

В настоящее время личности молодых людей устанавливаются. Следователями проводятся необходимые действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося, рассказали в СК РФ. 

Ранее на Piter.TV: в ресторане на Литейном проспекте росгвардейцы задержали москвича, угрожавшего персоналу ножом. В результате происшествия никто не пострадал. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: приморский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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