Массовая драка подростков в Приморском районе обернулась уголовным делом

К моменту прибытия полицейских молодые люди уже скрылись.

По факту массовой драки несовершеннолетних в Приморском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Напомним, инцидент произошел 7 октября в торговом комплексе на Коломяжском проспекте, а затем участники конфликта переместились на улицу. К моменту прибытия полицейских подростки уже скрылись.

В настоящее время личности молодых людей устанавливаются. Следователями проводятся необходимые действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося, рассказали в СК РФ.

Ранее на Piter.TV: в ресторане на Литейном проспекте росгвардейцы задержали москвича, угрожавшего персоналу ножом. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу