В ресторане на Литейном проспекте росгвардейцы задержали москвича, угрожавшего персоналу ножом

В результате происшествия никто не пострадал.

Росгвардейцы Центрального района задержали агрессивного посетителя ресторана на Литейном проспекте. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне днем 38-летний москвич распивал алкоголь в заведении. Он отказался оплачивать счет, и начался конфликт с персоналом. В ходе ссоры злоумышленник стал угрожать ножом администратору.

Очевидцы обратились в полицию, после чего сотрудники вневедомственной охраны поймали нарушителя с применением наручников. Его увезли в 78-й отдел для дальнейшего разбирательства. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция проверяет информацию о массовой драке у ТК на Коломяжском проспекте.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии