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В ресторане на Литейном проспекте росгвардейцы задержали москвича, угрожавшего персоналу ножом

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В результате происшествия никто не пострадал.

Росгвардейцы Центрального района задержали агрессивного посетителя ресторана на Литейном проспекте. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Накануне днем 38-летний москвич распивал алкоголь в заведении. Он отказался оплачивать счет, и начался конфликт с персоналом. В ходе ссоры злоумышленник стал угрожать ножом администратору. 

Очевидцы обратились в полицию, после чего сотрудники вневедомственной охраны поймали нарушителя с применением наручников. Его увезли в 78-й отдел для дальнейшего разбирательства. В результате происшествия никто не пострадал. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция проверяет информацию о массовой драке у ТК на Коломяжском проспекте. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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