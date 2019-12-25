Полиция проверяет информацию о массовой драке у ТК на Коломяжском проспекте

Во вторник, 7 октября, в полицию поступило сообщение о том, что у дома 17 по Коломяжскому проспекту группа молодых людей устроила драку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По предварительной информации, конфликт начался в помещении торгового комплекса, после чего его участники переместились на прилегающую территорию, где между ними произошла потасовка. К моменту прибытия сотрудников полиции участники конфликта уже покинули место происшествия.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего. Устанавливаются личности участников инцидента и все обстоятельства случившегося.
Ранее на Невском проспекте задержан мужчина, угрожавший ножом 14-летнему подростку.
Фото: Piter.TV
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