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В Кировске школьник попал в реанимацию с разрывом селезенки
Сегодня, 10:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кировске школьник попал в реанимацию с разрывом селезенки

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По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В Кировске в больницу поступил шестиклассник с разрывом селезенки. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще 26 августа из квартиры на Энергетиков в больницу поступил 12-летний мальчик с разрывом селезенки, внутрибрюшным кровоизлиянием, он был помещен в реанимацию (опросу не подлежит).

В понедельник, 29 августа, было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее другой ребенок попал в реанимацию после падения с качелей в зоне отдыха у Южной дороги.

Фото: Piter.tv

Теги: подросток, реанимация, школьник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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