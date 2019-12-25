В Кировске школьник попал в реанимацию с разрывом селезенки

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В Кировске в больницу поступил шестиклассник с разрывом селезенки. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще 26 августа из квартиры на Энергетиков в больницу поступил 12-летний мальчик с разрывом селезенки, внутрибрюшным кровоизлиянием, он был помещен в реанимацию (опросу не подлежит).

В понедельник, 29 августа, было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее другой ребенок попал в реанимацию после падения с качелей в зоне отдыха у Южной дороги.

Фото: Piter.tv