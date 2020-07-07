Ребенок попал в реанимацию после падения с качелей в зоне отдыха у Южной дороги

У мальчика диагностировали множественные травмы.

Семилетний петербуржец попал в реанимацию после падения с качели в зоне отдыха у Южной дороги. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 28 августа ребёнок упал с качели и получил удар по спине. В больнице врачи диагностировали у ребёнка сочетанную травму, закрытую травму живота, ушибы печени, правой почки и поясничной области, закрытый перелом костей левой голени.

В тяжёлом состоянии мальчик был помещен в реанимацию.

Ранее пьяные подростки покусали сотрудницу полиции во время ночного рейда.

Фото: Piter.tv