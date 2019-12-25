Пьяные подростки покусали сотрудницу полиции во время ночного рейда

Сотрудница полиции из-за плохого самочувствия была вынуждена обратиться за медицинской помощью в травмпункт.

В Кировском районе Петербурга двое молодых людей оказали сопротивление полиции при задержании.

Как стало известно Piter.tv, во время ночного рейда 27 августа в доме № 47 по проспекту Народного Ополчения 27-летнему старшему лейтенанту полиции были нанесены телесные повреждения.

Установлено, что 17-летняя учащаяся колледжа укусила сотрудницу полиции в предплечье, а 18-летний молодой человек нанёс не менее четырёх ударов по предплечью. Несовершеннолетняя отказалась проходить освидетельствование на алкогольное опьянение. В её отношении был составлен административный протокол о появлении в общественном месте в состоянии опьянения, после этого её передали родителям. На юношу составили протокол о вовлечении несовершеннолетней в употребление алкоголя.

Сотрудница полиции из-за плохого самочувствия была вынуждена обратиться за медицинской помощью в травмпункт.

Ранее в поселке Коробицыно мужчину до смерти забили камнями.

Фото: Piter.tv