В поселке Коробицыно мужчину до смерти забили камнями

В совершении указанного преступления подозревается 45-летний петербуржец, бывший зять погибшего.

В поселке Коробицыно Выборгского района Ленобласти мужчину до смерти забили камнями. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию в 02:26 28 августа обратился мужчина. Он сообщил, что на территории его участка слышны крики, неизвестный наносит удары камнем другому, после чего нападавший убежал. В кустах был обнаружен труп в крови.

Полицейские обнаружили тело 61-летнего мужчины, уроженца Сирии. С места происшествия изъято: два камня, следы пальцев рук, одежда. В совершении указанного преступления подозревается 45-летний петербуржец, бывший зять погибшего.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее на проспекте Металлистов петербурженка ударила пьяного мужа ножом в живот.

Фото: Piter.tv