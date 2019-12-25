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На проспекте Металлистов петербурженка ударила пьяного мужа ножом в живот
Сегодня, 11:18
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На проспекте Металлистов петербурженка ударила пьяного мужа ножом в живот

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Участницу кровавого конфликта доставили в отдел. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На проспекте Металлистов в пятницу, 26 августа, драка произошла между супругами. Жена пырнула ножом в живот пьяного мужа. По информации Piter.tv, пострадавший попал в больницу.

Женщина самостоятельно обратилась к стражам порядка и рассказала о случившемся. Полицейские обнаружили мужчину на полу. 27-летнего пострадавшего отправили в больницу. 

Жену доставили в полицейский участок.  Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности выясняются.

Ранее на Piter.tv: мужчина лежал между рельсами на станции метро "Пионерская".

Фото: Piter.tv

 

Теги: александровская больница, кровавая ссора, проспект металлистов, ударила пьяного мужа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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