На проспекте Металлистов петербурженка ударила пьяного мужа ножом в живот

Участницу кровавого конфликта доставили в отдел. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На проспекте Металлистов в пятницу, 26 августа, драка произошла между супругами. Жена пырнула ножом в живот пьяного мужа. По информации Piter.tv, пострадавший попал в больницу.

Женщина самостоятельно обратилась к стражам порядка и рассказала о случившемся. Полицейские обнаружили мужчину на полу. 27-летнего пострадавшего отправили в больницу.

Жену доставили в полицейский участок. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности выясняются.

Ранее на Piter.tv: мужчина лежал между рельсами на станции метро "Пионерская".

Фото: Piter.tv