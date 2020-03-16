Жестокое убийство актера Бенграфа и его супруги криминалист назвал редким случаем

В результате конфликта супруги скончались на месте.

"Роковым стечением обстоятельств" и редким случаем назвал криминалист Михаил Игнатов убийство в Мытищах. Трагедия произошла накануне в одной из подмосковных квартир. 28-летний актер театра Владислав Бенграф и его 23-летняя жена Евгения зарезали друг друга во время конфликта. От этом сообщают Aif.ru.

Криминалист Михаил Игнатов отметил, что чаще всего подобные инциденты случаются с единственной жертвой – только одним из участников конфликта. Однако подобные примеры, когда ссора завершается смертью обоих, встречаются крайне редко.

Возможно, получив ножевой удар, женщина могла даже сразу и не почувствовать. Она тут же хватает нож, и бьёт куда ни попадя. Не думаю, что она прицельно била, но она била туда, куда смогла. По роковому стечению обстоятельств удар пришёлся в жизненно важный орган - шею. Михаил Игнатов, криминалист

Напомним, что по факту случившегося возбуждены два уголовных дела. По версии следствия, супруги нанесли друг другу удары ножом в ходе бытовой ссоры. Оба с кончались на месте. Правоохранители осмотрели место происшествия, провели допрос свидетелей, назначили судебные экспертизы холодного оружия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что российские силовые структуры предотвратили теракт на объекте силовых ведомств в Ставропольском крае.

Фото: Freepik