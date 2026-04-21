В Калининградской области завели дело при выполнении гособоронзаказа

Сейчас мужчине выбрана мера пресечения в виде ограничения свободы.

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении должностного лица одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Калининградской области. Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители прес-сслкжбы Следственного комитета через социальные сети. Известно, что период с 2021 по 2024 год Антон Гудков предоставил документы с заведомо ложными сведениями по объему выполненных работ. За это он получил на организацию повышенную заработную плату и иные стимулирующие выплаты. В рамках противоправной деятельности со стороны подозреваемого министерство по обороне страны понесло материальный ущерб в размере 10,5 миллионов рублей.

пресс-служба СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении Антона Гудкова по пункту "а" части 2 статьи 201.1 УК РФ.

В настоящее время Антон Гудков задержан. Государственное обвинение ходатайствовало о мере пресечения, связанной с ограничением свободы против фигуранта расследования. По решению суда такая просьба была удовлетворена.

Задержан один из руководителей МЧС России по Брянской области.

