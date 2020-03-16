Задержан один из руководителей МЧС России по Брянской области

В пресс-службе сообщили, что он помог одному из сотрудников незаконно получить лицензию.

Сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей ГУ МЧС России по Брянской области. Причина – превышение полномочий в интересах коммерческой структуры. Об этом сообщает ТАСС.

Пока детали случившегося не раскрывают. Однако уже известно, что задержанным оказался один из высокопоставленных работников ведомства. По версии следствия, вместе со своими подчиненными он помог пройти аттестацию юридическому лицу. Таким образом, содействовал незаконному получению лицензии.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ – "Превышение должностных полномочий". В данный момент продолжаются разыскные мероприятия, поиск доказательств и установление других фигурантов и эпизодов в деле.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовных дел против двух бывших судей за взятки. Следственный комитет России начал расследование в отношении подозреваемых в коррупции на миллионы рублей. По версии правоохранителей, преступления совершались в период с 2024 по 2025 годы. В настоящее время проводятся следственные действия и поиск доказательной базы.

