В Петербурге возбудили дела против двух бывших судей за взятки

Следственный комитет России инициировал уголовные дела в отношении двух бывших судей Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Фигурантами расследования стали судья в отставке Каринэ Голикова и бывший председатель суда Валерий Тарасов.
Решение о возбуждении дел было принято после согласования с председателем СКР Александром Бастрыкиным и получения разрешения Высшей квалификационной коллегии судей. Следствие полагает, что Голикова причастна к получению взятки в особо крупном размере, а Тарасов выступал посредником при передаче денежных средств.
По версии правоохранительных органов, противоправные действия были совершены в 2024–2025 годах. Установлено, что Голикова получила через Тарасова 2,5 млн рублей за вынесение судебного решения в пользу истца по гражданскому делу. В результате с коммерческой организации взыскали не менее 300 млн рублей.
Следствие также считает, что Тарасов обеспечил передачу денег и получил за это вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Уголовные дела возбуждены по ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Расследование продолжается.
