Перед судом предстанет виновник смертельного ДТП на набережной Фонтанки
Сегодня, 10:58
В результате скончалась 21-летняя пассажирка его автомобиля Porsche.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины 33 лет, которому вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ. В октябре прошлого года обвиняемый вел автомобиль Porsche, находясь в состоянии опьянения. На набережной реки Фонтанки водитель врезался в металлическое ограждение и вылетел в Фонтанку. Он покинул салон, а 21-летняя пассажирка скончалась до прибытия медиков скорой помощи. 

По информации надзорного ведомства, от прохождения медицинского освидетельствования фигурант отказался. В соответствии с примечанием к ст. 264 УК РФ, злоумышленник признан нетрезвым лицом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: байкер, пострадавший в ДТП на улице Коммуны, скончался в больнице. 

Фото: Piter.TV 

