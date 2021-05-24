Перед судом предстанет виновник смертельного ДТП на набережной Фонтанки

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины 33 лет, которому вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ. В октябре прошлого года обвиняемый вел автомобиль Porsche, находясь в состоянии опьянения. На набережной реки Фонтанки водитель врезался в металлическое ограждение и вылетел в Фонтанку. Он покинул салон, а 21-летняя пассажирка скончалась до прибытия медиков скорой помощи.
По информации надзорного ведомства, от прохождения медицинского освидетельствования фигурант отказался. В соответствии с примечанием к ст. 264 УК РФ, злоумышленник признан нетрезвым лицом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Piter.TV
