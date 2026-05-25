После пожара с пятью погибшими в Подмосковье завели дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в Павловском Посаде, на территории которого погибли пять человек. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники прес-сслкжбы надзорного ведомства по Московской области. Известно, что территориальный отдел занимается расследованием по части 3 статьи 109 УК РФ. Криминалисты занимаются осмотром места происшествия. Представители региональной прокуратуры уточнили, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

Напомним, что на территории деревни Евсеево Павлово-Посадского городского округа в результате пожара в доме погибли четыре человека, включая двоих несовершеннолетних. Позже сообщалось о том, что во время лиевидации последствй возгорания дачного дома экстренными службами обнаружены тела пяти человек. жертвами трагедии стали трое взрослых и дво детей.

