Сотрудники Комитета по строительству выступили на легкоатлетических соревнованиях

В Петербурге на стадионе "Петровский" прошли соревнования по легкой атлетике в рамках Санкт-Петербургской лиги корпоративного спорта. В мероприятии приняли участие сотрудники Комитета по строительству, рассказал портал "Строительный Петербург".

В программу вошли забеги на 100 метров и командные эстафеты среди мужчин и женщин. Всего в составе команды выступили восемь человек.

Сначала спортсмены соревновались в личных дисциплинах, где каждый участник показывал индивидуальный результат на короткой дистанции. Затем состоялись эстафеты, в которых важную роль сыграли скорость, координация и командная работа.

Соревнования прошли на арене стадиона "Петровский", который регулярно принимает городские спортивные мероприятия. Участие в корпоративной лиге позволяет сотрудникам различных организаций не только поддерживать физическую форму, но и укреплять командный дух.

По итогам стартов представители Комитета по строительству успешно выступили во всех дисциплинах. В ведомстве отметили, что подобные мероприятия становятся хорошей возможностью для неформального общения коллег и популяризации спорта среди сотрудников.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"