Ремонтные работы ограничат движение по улице Латышских Стрелков
Сегодня, 12:03
Проезд будет затруднен с 25 мая по 24 июня.

В Невском районе Петербурга вводятся ограничения для автомобилистов, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. 

С 25 мая по 24 июня планируются работы по ремонту дороги, из-за чего проезд затруднится по улице Латышских Стрелков от Зольной улицы до Российского проспекта, включая перекрестки. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба КРТИ 

Ранее на Piter.TV: на развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат движение из-за ремонта деформационного шва. По третьей и четвертой полосам проезд сохранится, но будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. 

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга 

