Ремонтные работы ограничат движение по улице Латышских Стрелков

Проезд будет затруднен с 25 мая по 24 июня.

В Невском районе Петербурга вводятся ограничения для автомобилистов, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

С 25 мая по 24 июня планируются работы по ремонту дороги, из-за чего проезд затруднится по улице Латышских Стрелков от Зольной улицы до Российского проспекта, включая перекрестки.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

