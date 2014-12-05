С января по апрель 2026 года вокзальные комплексы Санкт-Петербурга обслужили около 11,3 миллиона пассажиров. Из этого числа более 3,1 миллиона человек воспользовались услугами дальнего следования, а свыше 8,1 миллиона – пригородного сообщения. Такие данные были опубликованы в Telegram-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).
Лидеры по пассажиропотоку:
Московский вокзал – 3,7 миллиона пассажиров.
Балтийский вокзал – 2,9 миллиона.
Финляндский вокзал – 2,4 миллиона.
Витебский вокзал – 1,5 миллиона.
Ладожский вокзал – 759,5 тысячи.
Эти показатели подтверждают высокую востребованность железнодорожного транспорта среди жителей и гостей города.
Ранее мы сообщили о том, что с начала года "Ласточками" из Петербурга в Сортавалу воспользовались почти 70 тыс. пассажиров.
