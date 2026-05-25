В Забайкалье пресечена схема незаконной выдачи лицензий на золотодобычу

Федеральная служба безопасности России совместно с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным получением лицензий на добычу золота в Забайкальском крае. По данным пресс-службы ФСБ, представители территориальных органов, отвечающих за лицензирование геологоразведки и экспертизу, за взятки обеспечивали согласование заявок и выдачу положительных заключений для аффилированных компаний, игнорируя обращения других недропользователей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проведённых в Чите, Петербурге и Благовещенске, у фигурантов изъято свыше 27 млн рублей, полученных в качестве взяток. Оценочная стоимость разведанных запасов золота на участках, за которые шла борьба, составляет 1,5 млрд рублей.

По материалам ФСБ и МВД, Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о получении и даче взятки в особо крупном размере. В числе обвиняемых — должностные лица и посредники, а также представители золотодобывающих компаний. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия

