Стало известно, как будет выглядеть приют для бездомных животных в Кронштадте

В Петербурге согласовали облик приюта для бездомных животных, который появится в Кронштадте. Для строительства уже выделили участок на Кронштадтском шоссе, рассказали в Смольном 22 мая.

Комплекс, рассчитанный на 150 собак и 50 кошек, будет состоять из восьми зданий. В его состав войдут корпуса для содержания животных, административный корпус для персонала, ветеринарный пункт, здание карантина, складские помещения и контрольно-пропускной пункт. Кроме того, на территории запланированы специальные зоны для выгула и дрессировки.

В настоящее время в Северной столице работают 19 официальных приютов. Там живут животные, оставшиеся без попечения владельцев.

