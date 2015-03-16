В Кронштадте стартовал скульптурный симпозиум "Морская цитадель"

В Кронштадте 14 мая начался скульптурный симпозиум под открытым небом "Морская цитадель". Возле Троицкой батареи развернули арт-мастерскую, где специалисты приступили к созданию своих произведений, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Проекты прошли конкурсный и экспертный отборы. Работы, выполненные из северного гранита, украсят форт "Константин" и сам город.

Форт – это очень большой объект. Не хватает арт-объектов, того, с чем люди могут контактировать. Мы объявили конкурс. На конкурс прислали свои заявки 10 скульпторов, мы отобрали пять из разных городов. Денис Данилов, организатор мероприятия

Формат довольно необычный: за работой мастеров в реальном времени может наблюдать любой желающий до конца месяца.

