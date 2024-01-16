В СПбГИКиТ открылся XI Международный фестиваль звукорежиссёров "INтонации"

В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения (СПбГИКиТ) стартовал XI Международный фестиваль студенческих работ звукорежиссёров "INтонации". Это единственный в России смотр, на котором оценивается исключительно художественное звучание кинолент. В этом году фестиваль побил рекорд по количеству заявок: в конкурсную программу вошли 56 фильмов из 23 стран мира. Жюри и зрители увидят работы в игровом, неигровом и анимационном жанрах. Для начинающих специалистов предусмотрена специальная номинация "Дебют". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Торжественное открытие посетил исполняющий обязанности ректора СПбГИКиТ Виктор Татарский, который отметил высокий уровень организации фестиваля и вклад кафедры звукорежиссуры. По словам и. о. заведующего кафедрой Марины Шейнман, главная задача "INтонаций" — популяризация профессии и демонстрация того, как звуковой ряд придаёт фильму глубину.

Важным событием фестиваля станет творческая встреча с доцентом Российской академии музыки имени Гнесиных композитором Артёмом Васильевым, которая может положить начало сотрудничеству между звукорежиссёрами и композиторами.

Образовательная программа включает мастер-классы и дискуссии по саунд-дизайну. Сегодня, 14 мая, запланирована встреча с председателем жюри, двукратным лауреатом премии "Золотой орёл" Александром Копейкиным. Имена победителей будут объявлены на церемонии закрытия 16 мая.

Фото: Пресс-служба СПбГИКиТ