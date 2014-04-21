Более 280 событий подготовили для гостей Книжного салона на Дворцовой площади в Петербурге

XXI Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет с 21 по 24 мая на Дворцовой площади в Петербурге. Свою продукцию представят более 260 участников, а программа объединит свыше 280 мероприятий, включая презентации книг, дискуссии и автограф-сессии. Ключевой темой станет объявленный президентом Владимиром Путиным Год единства народов России. Об этом сообщили в Смольном.

Впервые начнет работать видеостудия для прямых эфиров с писателями. Книжная терраса станет двухуровневой, чтобы вместить больше зрителей. Участие в мероприятиях примут представители Союза писателей из Татарстана, Якутии, Чечни, Карелии и Дагестана.

Свои новые произведения представят Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Анна Ревякина, Юрий Поляков, Дарья Донцова и Герман Садулаев. Отдельный блок посвятят героям специальной военной операции и патриотической литературе. В программу также войдут события к 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина, 225-летию Владимира Даля, 135-летию Михаила Булгакова и 45-летию Ленинградского рок-клуба.

Для юных посетителей подготовлены спектакли и мастер-классы. Почетным гостем выступит Вьетнам, чьи писатели встретятся с российскими читателями. Вход на все площадки салона свободный.

Книжный салон стартует 21 мая в полдень с торжественной церемонии на главной сцене. В этот день бывший петербургский депутат Андрей Анохин представит книгу "Опережая сегодня". Евгений Водолазкин презентует роман "Последнее дело майора Чистова".

Одним из событий 22 мая станет визит Дарьи Донцовой. В 14:00 писательница презентует роман "Ботаник на рыбалке". Вечером на детской площадке все желающие смогут раскрасить самую большую раскраску в мире "Река Жизни".

В субботу, 23 мая, состоится презентация книги "Мозг и его "Я"". Ученые Татьяна Черниговская и Константин Анохин представят итоги многолетнего диалога о природе сознания. Захар Прилепин презентует "Чет-нечет" — обширную карту современной отечественной прозы.

В заключительный день салона, 24 мая, журналисты из Франции, эмигрировавшие в Россию, объяснят, почему выбирают жизнь в РФ. В 14:00 Юрий Поляков представит роман "Дедушка влюбился". Культуролог Лев Наумов прочитает лекцию "Муза и алгоритм" о границе между живым текстом и нейросетью.

