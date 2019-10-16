Тысячи брошенных: что происходит с бездомными животными в Петербурге и почему их становится больше

Как часто гуляя по центральным улицам города, вы замечали бездомных животных? Не так уж и часто, верно? Верно, ведь большинство таких малышей бродит по окраинам городов, в промзонах или скрывается в открытых подвалах домов.

Как рассказал начальник управления ветеринарией Юрий Андреев на пресс-конференции ТАСС, по данным на начало 2025 года в Санкт-Петербурге бродит от 600 до 2000 безнадзорных собак и до 100 тыс. кошек. Практически все эти животные ранее имели своих хозяев, которые однажды выкинули их на улицу. И ежегодно их численность не снижается, а наоборот демонстрирует устойчивый рост. До 98% таких животных – бывшие домашние питомцы и/или их потомство.

Бездомные животные довольно сильно и неоднозначно влияют на городскую экологию. С одной стороны, они регулируют численность грызунов, которые являются переносчиками опасных заболеваний, а с другой сами выступают потенциальными источниками многих заболеваний, таких как бешенство, гельминтоз или токсоплазмоз.

В Санкт-Петербурге, согласно заявлениям городского Управления ветеринарии, ежегодно прививают от бешенства 100 тысяч животных в государственных клиниках и ещё 80 тысяч — в частных. Таким образом, их присутствие представляет собой вопрос общественной безопасности, требующий системного подхода.

В настоящее время Санкт-Петербург перешёл на гуманную и научно обоснованную программу ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат). Данный метод признан эффективным во многих странах мира. Результаты внедрения программы в Северной столице: количество безнадзорных собак сократилось в 10 раз по сравнению с началом 2000-х годов. Эвтаназия жизнеспособных животных в городе запрещена. Опыт Петербурга перенимают другие регионы: Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль и Петрозаводск.

Почему животные оказываются на улице

Как показывает практика, люди, которые заводят питомцев лишь для развлечения, не готовы столкнуться с реальными факторами их содержания. На это иногда уходят большие суммы из бюджета, так как собачка или кошечка – это не просто пушистик, бегающий вокруг хозяина, когда тот возвращается домой, но и большая ответственность. И тогда люди прибегают к радикальным мерам: сдать в приют или вовсе усыпить животное.

Когда наш приют "Полянка" находился в городе, основным путем поступления животных было подкидывание щенков и привязывание собак к забору или к дереву около приюта. Именно по этой причине мы нигде точно не указываем адрес приюта после переезда. Евгения Иконникова, директор приюта "Полянка"

Как отметила Евгения Иконникова, сегодня животных из приюта забирают гораздо реже по сравнению с предыдущими годами.

Это говорит о том, что город сильно перенасыщен людьми, которые заводят собак. Так же мы очень ответственно отбираем хозяев для наших животных, так как огромное количество безответственных людей желают завести питомца. Передать животное просто так нам нельзя. Мы пристраиваем его к нам в приют только если у нас есть места для них. Просто так животных, от которых хотят отказаться и которые жили всю жизнь в доме мы не пристраиваем, так как это просто-напросто жестоко по отношению к собаке. Постоянно просят забрать животных в приют (именно домашних), но мы не можем себе позволить это, так как мы поставим в приоритет то животное, которому угрожает опасность, например голод или холод. Из-за этого в наш адрес постоянно прилетают угрозы, но мы не меняем свою политику в угоду безответственности людей. Евгения Иконникова, директор приюта "Полянка" в Санкт-Петербурге

Таким образом прослеживается вывод: люди могут избавиться от своего питомца и без особых сожалений переложить всю ответственность с себя на приют.

Фото: freepik (wirestock)

В интервью изданию "Победа 31" эксперты в области ветеринарии сошлись во мнении, что проблема бездомных животных – это в первую очередь проблема человеческой культуры и пробелов в законодательстве. Вот что они предлагают для изменения сложившейся ситуации:

1. Массовое чипирование и регистрация животных. Это быстрый и удобный способ распознать потерявшегося питомца и вернуть хозяину. Под кожу животного внедряется чип размером с рисинку, состоящий из биоматериалов, на котором записаны все данные питомца;

2. Экономическая ответственность. Депутаты предлагают ввести "алименты" на выброшенных животных. Такие меры создают финансовый барьер для безответственного поведения;

3. Льготная стерилизация. Сокращает численность размножения в течение 3-4 лет;

4. Законодательное регулирование заводчиков. Нелегальные заводчики, которые выбрасывают "неликвидных" щенков на улицу, должны быть либо легализованы, либо лишены возможности заниматься разведением.

Как стать хорошим хозяином

Для того чтобы стать хорошим хозяином питомца нужно уметь брать на себя ответственность. И этому можно научиться. Так, например, в Ярославле открыт набор на трёхмесячный курс "Можно я с тобой?". Он разработан для волонтёров и будущих владельцев собак, проводится на базе приюта и состоит из 3 этапов:

1. Теория. Включает изучение основ зоопсихологии, языка тела и базовых потребностей животного.

2. Практика. Под руководством опытных кинологов участники отрабатывают навыки взаимодействия с собаками на антивандальной дрессировочной площадке, учатся дрессировать и корректировать нежелательное поведение, а собаки обучаются основам послушания, социализируются, что многократно повышает их шансы на домашнюю жизнь в перспективе.

3. Сдача норматива "Управляемая городская собака" (УГС) и получение сертификата как подтверждение того, что и человек, и собака готовы к комфортному сосуществованию в городе.

Такой подход позволяет будущим хозяевам не только выбрать питомца по темпераменту, но и пройти вместе с ним путь подготовки, налаживая контакт ещё до переезда в новый дом. А волонтёры дарят травмированным собакам — а таких в приютах немало — веру в людей, так как занятия помогают улучшить психологическое и физическое здоровье питомцев. Для скорейшего восстановления и укрепления психики и здоровья животных необходимы забота, внимание и понимание людей, что и получают приютские собаки в ходе курса.

Ранее в разговоре с Piter.tv ветеринары Артём Журавков и Евгений Любовенко напомнили, что что домашний питомец – это не спонтанная покупка, а серьёзное обязательство, поэтому решение завести питомца должно быть осознанным.

Материал подготовила Алёна Лавренова (молодёжная редакция Piter.TV)

Главное фото: freepik (frimufilms)