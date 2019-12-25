Здоровье хвостатых: ветеринарные услуги подорожали на треть

На треть подорожали услуги ветеринаров в России. Об этом сообщают "Известия". Речь идет о приеме врача и вакцинации животного. Средний чек в ветеринарных клиниках за последние полгода составил 3913 рублей.

По статистике, прием в медучреждении для домашнего любимца обойдется в 857 рублей. А если нужно сделать вакцинацию, придется заплатить около 2 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что при росте цен сократилась посещаемость клиник на 1%. Для такой тенденции есть несколько причин, в том числе, увеличение закупочных цен на препараты.

Оказать значительное влияние на отрасль могла обязательная маркировка ветеринарных лекарств. Для этого необходимо повышение квалификации персонала и дополнительное оборудование. Кроме того, роль сыграло и введение дополнительных документов на получение препаратов для животных. С 1 марта прошлого года начали действовать требования о рецептурном отпуске ряда ветлекарств. При этом дефицит вакцин связывают в основном с уходом с российского рынка многих крупных фармкомпаний.

