В Петербурге живет около 2 тыс. бездомных собак и 50 тыс. бездомных кошек

В городе активно работают 18 общественных организаций, занимающихся содержанием приютов для животных.

Власти Петербурга заявили, что в городе применяются наиболее эффективные методы помощи безнадзорным животным. Начальник управления ветеринарии Юрий Андреев подчеркнул, что с 2006 года в городе используется схема возвратного отлова собак, а с 2020 года — аналогичная схема для кошек. Это привело к значительному сокращению численности бездомных животных: сегодня в городе насчитывается около 2000 собак и 50 000 кошек.

Для сравнения, в Ленинградской области эти цифры составляют 8500 и 12 000 соответственно. В городе активно работают 18 общественных организаций, занимающихся содержанием приютов для животных. В них проживают около 1500 кошек и чуть меньше собак.

Юрий Андреев также рассказал о мерах поддержки таких учреждений. С 2008 года ежегодно выделяются субсидии на погашение коммунальных затрат приютов. В этом году поддержку получили пять приютов. С 2025 года выделяются средства для компенсации 50% затрат на кормление безнадзорных животных. На сегодняшний день за такой поддержкой обратились семь приютов.

Кроме того, Петербург уже более 40 лет не сталкивается с проблемой бешенства среди животных. Ежегодно на содержание специализированных центров для таких особей из городского бюджета выделяется 5 миллионов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что новые стандарты школьного питания введут в Петербурге с 1 сентября.

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