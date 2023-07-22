Новые стандарты школьного питания введут в Петербурге с 1 сентября

Одним из ключевых новшеств станет введение обязательного температурного контроля подаваемых блюд.

С первого сентября 2025 года в школах страны вводятся новые санитарные правила организации питания, подписанные главным санитарным врачом. Эти правила предполагают важные изменения, направленные на улучшение условий кормления школьников и повышение уровня гигиены.

Одним из ключевых новшеств станет введение обязательного температурного контроля подаваемых блюд. Согласно новым правилам, каждое блюдо на раздаче должно измеряться специальным термометром, что обеспечит соблюдение оптимального режима термической обработки и предотвратит возможные отравления среди учащихся.

Еще одним важным изменением станет обязанность образовательных учреждений размещать школьное меню на своих официальных веб-сайтах. Это повысит открытость и доступность информации о питании, позволяя родителям отслеживать рацион своих детей и иметь представление о предлагаемой еде.

По словам Наталии Савинкиной, заведующей учебной частью одной из школ, озвученным в интервью RuNews24.ru, нововведения позитивно скажутся на здоровье школьников. Она подчеркнула важность введения контроля температуры блюд, поскольку своевременное выявление нарушений технологии приготовления сможет существенно снизить риски болезней желудочно-кишечного тракта у детей. Помимо этого, доступ к информации о меню на сайте позволит семьям самостоятельно оценивать состав предложенной еды и обеспечивать правильное сбалансированное питание ребенка.

Таким образом, обновленные санитарные правила призваны укрепить принципы безопасного и качественного питания в школах, способствуя укреплению здоровья подрастающего поколения.

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