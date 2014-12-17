Более 300 остановок в Петербурге оснастили новыми информационными конструкциями за полгода

Размещённые устройства оснащены актуальными маршрутными картами, схемами метро, указанием улиц и изображением городских достопримечательностей.

В Петербурге продолжается модернизация информационной инфраструктуры остановок общественного транспорта. Как сообщает spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу Смольного, за первые шесть месяцев 2025 года специалисты ГКУ "Организатор перевозок" разместили на остановках 576 новых устройств, охватывая 320 точек остановки.​

Размещённые устройства оснащены актуальными маршрутными картами, схемами метро, указанием улиц и изображением городских достопримечательностей. Одновременно с внедрением новых информационных панелей было проведено обслуживание и обновление существующих объектов: содержание информации обновлено на 4565 элементах, удалены посторонние объявления и рисунки с 2321 носителя, проведен ремонт 632 устройств.

Всего на остановках общественного транспорта города функционируют более 7400 информационных элементов, включая знаки, стенды, обычные и электронные пилоны, табло и лайтпостеры. Управление транспортом подчеркивает, что разрушение и порча оборудования наносят ущерб бюджету и приводят к юридической ответственности. Граждане, обнаружившие повреждения на устройствах, могут обратиться по номеру горячей линии: 576-55-55.

Ранее мы сообщили о том, что карты и "Подорожники" лидируют в оплате транспорта Петербурга.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга (архив)