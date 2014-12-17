Более 300 остановок в Петербурге оснастили новыми информационными конструкциями за полгода

В Петербурге продолжается модернизация информационной инфраструктуры остановок общественного транспорта. Как сообщает spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу Смольного, за первые шесть месяцев 2025 года специалисты ГКУ "Организатор перевозок" разместили на остановках 576 новых устройств, охватывая 320 точек остановки.
Размещённые устройства оснащены актуальными маршрутными картами, схемами метро, указанием улиц и изображением городских достопримечательностей. Одновременно с внедрением новых информационных панелей было проведено обслуживание и обновление существующих объектов: содержание информации обновлено на 4565 элементах, удалены посторонние объявления и рисунки с 2321 носителя, проведен ремонт 632 устройств.
Всего на остановках общественного транспорта города функционируют более 7400 информационных элементов, включая знаки, стенды, обычные и электронные пилоны, табло и лайтпостеры. Управление транспортом подчеркивает, что разрушение и порча оборудования наносят ущерб бюджету и приводят к юридической ответственности. Граждане, обнаружившие повреждения на устройствах, могут обратиться по номеру горячей линии: 576-55-55.
Ранее мы сообщили о том, что карты и "Подорожники" лидируют в оплате транспорта Петербурга.
Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга (архив)
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