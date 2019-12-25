Карты и «Подорожники» лидируют в оплате транспорта Петербурга

С помощью этих проездных пассажиры совершили более 351 миллиона поездок в общественном транспорте.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга опубликовал статистику по оплате проезда за январь–июнь 2025 года. За этот период было продано 1 миллион карт "Подорожник", с которыми пассажиры совершили 351 миллион поездок.

Помимо этого, популярностью пользовались пересадочные тарифы: "60 минут" — 35 миллионов поездок, "90 минут" — 2,8 миллиона. Банковские карты применялись для оплаты 137 миллионов поездок.

Наличный расчет использовался лишь в 9,5 миллиона случаев, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (12,5 миллиона). Доля электронных способов оплаты достигла 99%, подтверждая тенденцию к отказу от наличных средств в транспорте.

Ранее на Piter.TV: с 28 мая в Петергофе можно оформить льготный проездной билет.

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"