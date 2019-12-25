С 28 мая в Петергофе можно оформить льготный проездной билет

Специально оборудованная точка обслуживания по адресу: Привокзальная площадь, дом 1, теперь будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00

Оформить льготный проездной билет жителям Петергофа станет возможным начиная с 28 мая. Специально оборудованная точка обслуживания по адресу: Привокзальная площадь, дом 1, теперь будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00 Соответствующую информацию распространила пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Эта мера направлена на облегчение доступа к общественному транспорту социально уязвимым категориям граждан и осуществляется в рамках реализации мероприятий социальной поддержки, утвержденных государством.

Комитет по транспорту напоминает, что правом на получение льготного билета обладают следующие категории лиц: дети-сироты, воспитанники многодетных семей, несовершеннолетние граждане, находящиеся на пенсионном обеспечении по случаю потери кормильца, учащиеся школ и студенты вузов, родители военнослужащих, участвующих или участвовавших в специальной операции, а также супруги и вдовы участников боевых действий. Помимо льготных проездных документов, в данном пункте также доступна выдача других видов транспортных карт.

Ранее мы сообщили о том, что ожидание разрешающего сигнала светофора в Петербурге растянулось на 100-120 секунд.

Фото: Piter.TV