Ожидание разрешающего сигнала светофора в Петербурге растянулось на 100-120 секунд

Изменения коснулись и принципов регулирования перехода дорог.

Режимы работы светофоров в Петербурге подверглись изменениям: продолжительность разрешающих сигналов увеличена до 60–90 секунд, что позволило повысить пропускную способность транспортных узлов. Однако новый алгоритм серьезно усложнил жизнь пешеходам, вынуждая их ожидать зеленого сигнала порой целую минуту-полторы, пишет "Петербургский дневник". Преимущество явно отдано автовладельцам, перемещающимся по улицам в гораздо более комфортабельных условиях. Забота о пеших участниках движения, похоже, отошла на задний план, несмотря на рекомендации классика советской сатиры, призывающего относиться к пешеходам бережно.

Изменения коснулись и принципов регулирования перехода дорог. Независимо от того, действует отдельная фаза для пешеходов или разрешающие сигналы зажигаются одновременно для обеих категорий участников движения, большинство перекрестков лишились удобной диагональной траектории. После включения зеленого света водители спокойно едут дальше, а у пешеходов лампочка гаснет уже через двадцать секунд. Остальным приходится стоять у светофора положенные две минуты, даже если улицы пустеют ближе к ночи.

Владимир Фёдоров, исполнительный директор Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта, высказал недовольство такими переменами. Люди массово переходят дорогу на красный свет, что неизбежно приведет к росту аварийности, особенно среди школьников, уверен эксперт. Новая удобная схема одновременного включения зеленого сигнала во всех направлениях формально запрещает диагональные пересечения улиц, так как соответствующая разметка отсутствует. Позднее официальные лица ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения" подтвердили правоту господина Фёдорова.

Следующий аспект критики касается длительности самого разрешающего сигнала для пешеходов. Зеленый свет настолько непродолжителен, что проход по диагонали становится затруднительным даже физически здоровым людям. Особенно остро проблема ощущается пожилыми людьми, матерями с колясками и лицами, несущими тяжелые сумки. Чтобы добраться до середины дороги, пешеход вынужден обогнуть дополнительные препятствия, увеличивая пройденный путь минимум наполовину.

Корреспондент "Петербургского дневника" провел эксперимент, изучив поведение пешеходов на разных участках города. Его наблюдения подтверждают выводы эксперта: длительность разрешающего сигнала недостаточна для комфортного передвижения пешеходов, особенно в сложных ситуациях. Длительность ожидания зеленого сигнала чрезмерно велика, при этом разрешенный промежуток недостаточен для безопасного прохождения дороги по диагонали. Новые светофоры адаптируются к различным условиям эксплуатации, но даже в ночное время, когда интенсивность движения низка, ожидание занимает порядка полутора минут. Исключение составляют лишь малонагруженные участки с ручными регулировочными устройствами.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)