В прошлом году собаки покусали почти 6 тыс. жителей Петербурга
Сегодня, 10:59
Отмечается рост нападений: в 2024 году покусали 5,4 тыс. человек (1,1 тыс. детей).

Депутат петербургского парламента Андрей Рябоконь, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, заявил, что в 2025 году собаки покусали почти 6 тыс. горожан, 1,2 тыс. из них – это дети. 

Отмечается рост нападений: в 2024 году покусали 5,4 тыс. человек (1,1 тыс. детей), в 2023-м – 5,2 тыс. местных жителей (1,1 тыс. детей). 

К сожалению, принятые летом 2023 года изменения в КоАП РФ, устанавливающие ответственность хозяев собак за нападения на людей, фактически не работают. Так, в Управление ветеринарии за 2024 год поступило из полиции лишь 50 материалов, привлечено к ответственности всего четыре хозяина. 

Андрей Рябоконь, депутат 

А в прошлом году составили 69 материалов, к ответственности привлекли 13 владельцев собак. 

Ранее на Piter.TV: официальные места для выгула собак намерены определить в Петербурге. 

