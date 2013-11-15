Официальные места для выгула собак намерены определить в Петербурге

Соответствующий документ, разработанный Комитетом по благоустройству, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

В Петербурге планируется определить официальные места для выгула собак. Соответствующий документ, разработанный Комитетом по благоустройству, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, в Положение об администрации района Петербурга будут внесены изменения, которые наделят районные администрации полномочиями определять разрешенные места для выгула домашних животных. Эти решения будут приниматься с учетом санитарно-эпидемиологических норм и требований к благоустройству.

После утверждения новых правил выгул домашних питомцев будет разрешен только на специально оборудованных площадках, определенных уполномоченным органом.

