Официальные места для выгула собак намерены определить в Петербурге
Сегодня, 13:13
В Петербурге планируется определить официальные места для выгула собак. Соответствующий документ, разработанный Комитетом по благоустройству, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.  

Согласно проекту, в Положение об администрации района Петербурга будут внесены изменения, которые наделят районные администрации полномочиями определять разрешенные места для выгула домашних животных. Эти решения будут приниматься с учетом санитарно-эпидемиологических норм и требований к благоустройству.  

После утверждения новых правил выгул домашних питомцев будет разрешен только на специально оборудованных площадках, определенных уполномоченным органом.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы могут пройти опрос и спасти жизнь питомцу.

Фото: Freepik (serhii_bobyk)

