Петербуржцы могут пройти опрос и спасти жизнь питомцу

Общественное движение "Дай лапу" открыло голосование "Собака или кошка". Каждый участник сможет узнать, готов ли он к жизни рядом с животным.

В прошлом году в России насчитывали 3,6 млн бездомных кошек и собак, 98% из них когда-то жили в семьях. В Петербурге, по данным городского Управления ветеринарии, от 75 до 100 тыс. только бездомных кошек. Каждый третий владелец кошки и каждый четвертый владелец собаки хоть раз отказывались от питомца.

Главная причина, по которой животные оказываются на улице, – не жестокость, а неосведомленность. Мы хотим войти в диалог с человеком именно тогда, когда он еще только взвешивает свое решение, и дать честную информацию до того, как оно принято. Один осознанный выбор способен сберечь жизнь. Александра Нуриева, председатель правления движения "Дай лапу"

После голосования вы попадете на сайты с реальными бюджетами на содержание, чек-листами готовности и историями усыновления из приютов. Проголосовать может любой, продлится опрос до 10 апреля. Итоги объявят 11 числа, в День домашних животных.

Фото: предоставлено авторами проекта