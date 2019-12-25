Голосование продлится до 12 июня.

Россияне выбирают, какие парки и скверы власти благоустроят в следующем году. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства началось сегодня и продлится до 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Претендентами в этом году стали общественные пространства из 88 регионов страны. Голосование проходит в городах и поселках с населением от 20 тыс. человек. Также жители смогут выбирать конкретные дизайн-решения: тип покрытия, малые архитектурные формы, озеленение и освещение.

Благодаря этой работе в регионах создаются новые точки притяжения, что также стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, рост внутреннего туризма. Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства РФ

Принять участие можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через Госуслуги. Отметим, что народное голосование проводят с 2021 года в рамках федерального проекта. В прошлом году в нем приняли участие 16,6 млн человек.

Ранее сообщалось, что 1000 решений по формированию комфортной среды для жителей приняли в России. Работа ведется с опережением сроков, такие показатели были запланированы до 2030 года. Кроме того, в рамках проекта за последние три года 500 тыс. квадратных метров ветхого жилья ликвидировали, а 23 тыс. горожан переехали в новые квартиры.

Фото: пресс-служба Правительства РФ