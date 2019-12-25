В России запускают бесплатную школу фотографа дикой природы из Петербурга

Молодые участники отправятся в заповедники Алтая, Калмыкии и на Байкал, чтобы создать архивы.

В России запускается бесплатная школа петербургского фотографа дикой природы Павла Ившина. Проект "ЧУДО ВСЮДУ" получил поддержку Президентского фонда природы: молодые участники отправятся в заповедники Алтая, Калмыкии и на Байкал, чтобы создать архивы. Занятия состоятся летом и осенью.

Ожидаются три экспедиции по разным направлениям: съемка птиц, диких животных, пейзажная и аэрофотография. Наставниками будут опытные фотографы, в том числе поработает сам Павел Ившин. Он провел в путешествиях по стране свыше 1 тыс. дней, выпустил книгу "Маршруты. Россия". Лучшие работы выставлялись в Эрмитаже, Третьяковской галерее и Государственном историческом музее.

С одной стороны, мы даем талантливой молодежи возможность учиться у лучших практиков в уникальных локациях, снимая ровесников мамонтов и самые красивые рассветы страны. С другой – оказываем реальную помощь заповедникам и нацпаркам, пополняя их медиаархивы на безвозмездной основе тысячами профессиональных снимков. Мы создаем не просто школу, а работающую экосистему взаимопомощи искусства и природы. Павел Ившин, автор проекта

Участников ждут проживание на кордонах, палаточный лагерь, полевая кухня и погружение в природу без связи с внешним миром. Организаторы взяли на себя проживание, питание и трансфер до заповедной зоны.

Заявки принимаются на сайте проекта "ЧУДО ВСЮДУ" с 16 марта, участие открыто для фотографов с разным уровнем. Нужно заполнить анкету и прикрепить портфолио. А итогом каждой школы станет выставка из лучших работ.

Фото: предоставлено автором проекта