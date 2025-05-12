Отлов бездомных кошек в Петербурге доверили одной компании

Власти Петербурга заключили контракт на 6,02 млн рублей для отлова, лечения и чипирования бездомных кошек с единственным участником конкурса.

В Санкт-Петербурге определили подрядчика, который займётся отловом бездомных кошек, их лечением и дальнейшим устройством. Контракт на выполнение работ заключён по итогам конкурса, организованного городским комитетом по благоустройству.

Заявки на участие в процедуре принимались через портал госзакупок, однако в конкурсе приняла участие только одна компания — ООО "Ветеринарный Госпиталь". С ней и подписали контракт по начальной стоимости 6,02 млн рублей. В рамках соглашения специалисты будут отлавливать животных в подвальных помещениях и на городских территориях, после чего транспортировать их в приюты. Там кошек осмотрят ветеринары, при необходимости окажут медицинскую помощь. Если владельцев удастся установить, питомцев вернут домой. В противном случае животных чипируют, стерилизуют и вакцинируют, а затем вернут в привычную среду обитания при условии отсутствия агрессивного поведения.

Компания-подрядчик работает в Петербурге с 2008 года и имеет значительный опыт участия в государственных закупках. По итогам 2025 года её выручка превысила 218,9 млн рублей, а чистая прибыль составила 15,7 млн рублей. За время деятельности организация приняла участие в 157 конкурсах и одержала победу в 153 из них.

С комитетом по благоустройству предприятие сотрудничает уже более 10 лет. Новый контракт стал 17-м по счёту. Ранее организация также занималась отловом безнадзорных собак, выполнив работы на сумму 2,1 млн рублей.

