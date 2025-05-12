Смольный направил 6 млн рублей на отлов и стерилизацию бездомных кошек

Городской конкурс предусматривает видеоконтроль гуманности отлова хвостатых.

В Санкт-Петербурге городские власти профинансируют программу регулирования численности безнадзорных животных. Комитет по благоустройству объявил тендер на оказание услуг по отлову и вакцинации бездомных кошек, соответствующая информация опубликована на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная максимальная цена контракта установлена на уровне 6,02 млн руб. Согласно техническому заданию, победитель конкурса, который станет известен 4 марта, обязан обеспечить комплексный подход. Работа включает не только поимку животных, но и их транспортировку в пункты временного содержания, проведение вакцинации, а также дальнейшее устройство: поиск старых хозяев или возвращение неагрессивных особей в привычную среду обитания.

Условия контракта содержат строгие требования к процедуре. Подрядчик будет работать по заявкам от комитета и обязан вести видеозапись процесса отлова для подтверждения гуманности методов. Все отловленные животные проходят обязательный 10-дневный карантин в приютах. За этот период кошек стерилизуют, привьют, обработают от паразитов и окажут необходимую ветеринарную помощь.

Фото: pxhere