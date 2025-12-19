В России предложили ввести налог на выгул собак

По словам эксперта, такой опыт уже применяется в других странах.

Общественный деятель Вадим Попов предложил ввести налог на выгул собак. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, такой опыт уже применяется в других странах. Попов уточнил, что подобный налог ввели в Германии, Польше, Чехии, Италии, Дании и Великобритании. Он считает, что плюсом такого налога станет формирование ответственности человека за заведение домашних животных.

Также общественный деятель добавил, что средства от налога можно отправить на поддержку государственных ветеринарных клиник и приютов. По его мнению, они получат дополнительное финансирование при четком контроле налогообложения. Попов отметил необходимость "повышать общую культуру обращения людей с домашними животными".

Фото: Piter.tv