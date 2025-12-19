В Госдуме объяснили замедление Telegram защитой нацинтересов

Депутат не исключил, что дискуссия о судьбе мессенджера может растянуться на полгода.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов объяснил замедление Telegram защитой национальных интересов. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам депутата, руководству мессенджера необходимо выполнять российское законодательство, чтобы полноценно продолжать работу в стране. Он также подчеркнул, что решение о замедлении Telegram относится к полномочиям Роскомнадзора. Свинцов добавил, что регулятор вправе применять все существующие инструменты по ограничению работы сервиса.

Депутат не исключил, что дискуссия о судьбе мессенджера может растянуться на полгода. По словам Свинцова, когда-то США требовали выделить часть TikTok в отдельное юрлицо, и китайская платформа его выполнила. Он считает, что Telegram в будущем также подчинится локальному законодательству.

Ранее в Госдуме призвали установить прозрачные стандарты цен на недвижимость.

Фото: pxhere.com