По словам депутата, люди должны понимать, сколько стоит квартира без дополнительных накруток продавца.

В Госдуме призвали установить прозрачные стандарты цен на недвижимость. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на документ.

Автором инициативы выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он подчеркнул необходимость устанавливать единые прозрачные стандарты информирования о ценах на недвижимость. По словам Миронова, оттуда следует вывести скрытые комиссии и обязательные платежи.

Депутат добавил, что люди должны понимать, сколько стоит квартира без дополнительных накруток продавца. Среди сопутствующих платежей могут быть бронирование квартиры или платное юридическое сопровождение. Миронов считает, что подобные моменты идут в обход договора и бьют по кошельку покупателей.

Фото: Piter.tv