В центре Москвы после ДТП с грузовиком и автобусом госпитализировали восемь человек. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел утром 9 февраля на Ленинском проспекте. Отмечается, что водитель грузового автомобиля Volvo нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу автобусу М1 при выезде с прилегающей территории, после чего произошло столкновение двух транспортных средств.

На месте происшествия работает Госавтоинспекция. В ГУП "Мосгортранс" подтвердили, что виновником ДТП стал водитель грузовика. Один из пострадавших в аварии отказался от госпитализации. Степень травмы других пострадавших не уточняется.

