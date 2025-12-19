  1. Главная
Авиаэксперт оценил идею приоритетной очереди для россиян в аэропортах
Сегодня, 13:48
Он также назвал некорректным принцип "без очереди".

Авиаэксперт Виктор Прядка оценил идею Госдумы сделать приоритетную очередь паспортного контроля для россиян в аэропортах. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, разделение потока на россиян и иностранцев вряд ли существенно ускорит процедуру. Он объяснил это малым количеством иностранных туристов в России. Кроме того, если выделить в аэропорту отдельную стойку для иностранцев, то единственный ответственный за эту работу сотрудник "будет сидеть без дела".

Прядка также назвал некорректным принцип "без очереди", потому что все граждане должны быть равны и иметь общие основания для прохода на рейс. Эксперт добавил, что проблема сколения очередей связана с трудовыми мигрантами из стран Средней Азии.

