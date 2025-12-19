  1. Главная
Миронов призвал поддержать обманутых дольщиков в сфере ИЖС
Сегодня, 15:41
Миронов призвал поддержать обманутых дольщиков в сфере ИЖС

Отмечается, что за 2023-2024 годы Минстрой оценил количество пострадавших почти в 11 тысяч человек.

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал поддержать обманутых дольщиков в сфере ИЖС. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Депутаты партии "Справедливая Россия" представят на рассмотрение законопроект с требованием предоставить государственную поддержку обманутым дольщикам в сфере ИЖС. Миронов подчеркнул, что для них предлагается сохранение льготной ставки по ипотеке и госпомощь, которая позволит быстро погасить кредит.

Отмечается, что за 2023-2024 годы Минстрой оценил количество пострадавших почти в 11 тысяч человек. При этом по официальным оценкам их число минимум вдвое больше. В их число вошли многодетные семьи и инвалиды. Депутаты предложили создать государственный электронный реестр потерпевших от мошенников.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье местный житель устроил стрельбу из квартиры по прохожим.

