Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал поддержать обманутых дольщиков в сфере ИЖС. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Депутаты партии "Справедливая Россия" представят на рассмотрение законопроект с требованием предоставить государственную поддержку обманутым дольщикам в сфере ИЖС. Миронов подчеркнул, что для них предлагается сохранение льготной ставки по ипотеке и госпомощь, которая позволит быстро погасить кредит.

Отмечается, что за 2023-2024 годы Минстрой оценил количество пострадавших почти в 11 тысяч человек. При этом по официальным оценкам их число минимум вдвое больше. В их число вошли многодетные семьи и инвалиды. Депутаты предложили создать государственный электронный реестр потерпевших от мошенников.

