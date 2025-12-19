Оперативники быстро установили квартиру, откуда стреляли, и задержали подозреваемого.

В Подмосковье местный житель устроил стрельбу из квартиры по прохожим. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пострадавшего.

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде на Новоугличском шоссе. Сообщалось, что неизвестный выстрелил из окна квартиры в прохожего. Пострадавший заявил, что услышал громкий хлопок и сразу почувствовал удар в плечо. Мужчина уточнил, что получил синяк. Он обратился в травмпункт и подал заявление в правоохранительные органы.

Информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Оперативники быстро установили квартиру, откуда стреляли, и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил молодого человека под домашний арест.

Ранее в Госдуме предложили обеспечить одиноких пенсионеров "тревожными кнопками".

Видео: ГУ МВД России по Подмосковью