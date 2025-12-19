В Госдуме предложили обеспечить одиноких пенсионеров "тревожными кнопками"

По словам Чернышова, он обратился с таким предложением к правительству.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обеспечить одиноких пенсионеров "тревожными кнопками". Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам депутата, одиноким пожилым людям необходимо бесплатно выдавать специальные устройства для экстренного вызова помощи. Чернышов подчеркнул, что обратился с таким предложением к правительству. Речь идет об обеспечении такими устройствами пенсионеров до 65 лет. Это может быть экстренная кнопка вызова, тревожная кнопка или соцбрелок.

Чернышов напомнил, что в России живут более 10 млн одиноких граждан, а в критической ситуации человек может не успеть дозвониться в экстренные службы. Отмечается, что подобная система с соцбрелком уже работает в Амурской области и доказала свою эффективность.

Ранее Нилов обратился в Минтранс и ФАС из-за взлета цен на такси в снегопад.

Фото: Piter.tv