Нилов обратился в Минтранс и ФАС из-за взлета цен на такси в снегопад
Сегодня, 14:53
145
По его словам, цена должна быть динамической и увеличиваться при особых условиях, но "не в несколько раз".

Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в Минтранс и ФАС из-за взлета цен на такси в снегопад. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам Нилова, необходимо обязать сервисы такси устанавливать цены на поездки в разумных пределах даже в непогоду. По его словам, некоторые агрегаторы такси необоснованно взвинчивают цены в несколько раз. Также депутат призвал ведомства опубликовать свою позицию по поводу этой ситуации.

Нилов добавил, что цена должна быть динамической и увеличиваться при особых условиях, но "не в несколько раз". По его мнению, резкое повышение стоимости поездок увеличивает градус социальной напряженности, вызывая у россиян сильное недовольство и раздражение.

Фото: Piter.tv

Теги: министерство транспорта россии, рост цен, такси, федеральная антимонопольная служба россии, ярослав нилов
Категории: Лента новостей, Новости России,

