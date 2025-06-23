В Ленобласти спасли травмированного аиста с птенцами

Заботу о потомстве взял на себя оставшийся родитель, однако специалисты приняли решение эвакуировать птенцов.

Реабилитационный центр для диких животных "Сирин" принял семью аистов, состоящую из раненого взрослого птицы и пяти её малышей.

Недавно в деревне Усадище Волховского района Ленинградской области произошло несчастье: взрослый аист попал в провода и сильно пострадал. Заботу о потомстве взял на себя оставшийся родитель, однако специалисты приняли решение эвакуировать птенцов.

Испуганных малышей осторожно извлекли из гнезда и передали специалистам центра, где их ожидала необходимая помощь. Раненого аиста также доставили в реабилитационное учреждение для последующего лечения и восстановления здоровья.

Ранее мы сообщили о том, что из вентиляционной шахты в доме на 10-й линии В. О. три дня доставали котенка. Внутри здания все было зашито гипсокартоном, мяуканье слышалось из стен. Первая операция по спасению состоялась 7 мая.

Фото и видео: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. 8 (812) 602-7-602