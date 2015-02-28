Из вентиляционной шахты в доме на 10-й линии В. О. три дня доставали котенка

Котенка забрала к себе женщина, которая нашла его.

В Петербурге волонтеры достали котенка из вентиляционной шахты в доме 1865 года постройки на 10-й линии В. О. Об этом рассказали в группе "КОШКИСПАС. Спасение животных. 8 (812) 602-7-602" во "ВКонтакте".

Внутри здания все было зашито гипсокартоном, мяуканье слышалось из стен. Первая операция по спасению состоялась 7 мая.

Мы облазали все вокруг, от киля до клотика: с первого этажа и до крыши, нашли какую-то щель между зданиями, куда кот мог упасть, пробили перфоратором две дырки в эту щель в заложенных проемах в глухой стене, мяуканье ближе не стало. Случайно пробили еще и стену следующего дома, попали в какой-то дымоход. Во время разведки нашли на крыше кошку с двумя мелкими котятами. Волонтеры ПСО "Экстремум"

Работы шли и 8 мая. На следующий день, 9 мая, кошачий плач доходил только из одной стены.

Чтобы не делать еще одну дыру в гипроке на лестнице, примеривались даже снять весь лист со стены полностью, однако утомленный разум все же восторжествовал, и мы выбрали место на чердаке, где предполагалась неведомая полость. Наудачу забурились, и здравствуйте, через полкирпича там, внизу, маленький серый котенок. Волонтеры ПСО "Экстремум"

Котенка забрала к себе женщина, которая нашла его.

Ранее на Piter.TV: в Лодейном Поле спасли собаку, провалившуюся в мусорный контейнер.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. 8 (812) 602-7-602